В Орловской области КамАЗ вылетел в кювет и перевернулся

Водитель отказался от госпитализации.
В субботу вечером в Болховском районе водитель грузовика КамАЗ потерял управление, вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
ДТП произошло в 19.26 около деревни Сурьянино. На место тут же выехали спасатели, врачи и сотрудники ГИБДД. Движение на дороге было частично перекрыто и регулировалось ГИБДД.
В это время спасатели провели деблокировку водителя, отбуксировали грузовик и смысли с дорожного полотна последствия аварии.
Водитель КамАЗа пострадал, но от госпитализации отказался.
ИА «Орелград»