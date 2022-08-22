В Орловской области КамАЗ вылетел в кювет и перевернулся

22.8.2022 | 10:04 Новости, Происшествия

Водитель отказался от госпитализации.

В субботу вечером в Болховском районе водитель грузовика КамАЗ потерял управление, вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

ДТП произошло в 19.26 около деревни Сурьянино. На место тут же выехали спасатели, врачи и сотрудники ГИБДД. Движение на дороге было частично перекрыто и регулировалось ГИБДД.

В это время спасатели провели деблокировку водителя, отбуксировали грузовик и смысли с дорожного полотна последствия аварии.

Водитель КамАЗа пострадал, но от госпитализации отказался.

ИА «Орелград»

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