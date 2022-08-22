В Орловской области погиб водитель БМВ, врезавшийся в дерево

22.8.2022 | 12:35 Новости, Происшествия

Его пассажир госпитализирован в Мценской ЦРБ.

В пятницу вечером во Мценском районе погиб молодой мужчина, врезавшийся в дерево на автомобиле BMW. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 16.10 35-летний водитель BMW 528 ехал по трассе М-2 «Крым» со стороны Орла в сторону Москвы. В районе 327-го километра он потерял управление автомобилем, съехал в правый кювет и врезался в дерево.

Водитель скончался на месте происшествия. Кроме него в машине находился 27-летний пассажир. Карета скорой помощи доставила его в Мценскую ЦРБ, где мужчина был госпитализирован.

ИА «Орелград»

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