В Орловской области погиб водитель БМВ, врезавшийся в дерево

Его пассажир госпитализирован в Мценской ЦРБ.

В пятницу вечером во Мценском районе погиб молодой мужчина, врезавшийся в дерево на автомобиле BMW. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 16.10 35-летний водитель BMW 528 ехал по трассе М-2 «Крым» со стороны Орла в сторону Москвы. В районе 327-го километра он потерял управление автомобилем, съехал в правый кювет и врезался в дерево.

Водитель скончался на месте происшествия. Кроме него в машине находился 27-летний пассажир. Карета скорой помощи доставила его в Мценскую ЦРБ, где мужчина был госпитализирован.

ИА «Орелград»