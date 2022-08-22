В Орловской области ужесточат правила содержания животных

В региональный закон об обращении с животными планируется внести поправки.



Орловский облсовет народных депутатов принял к рассмотрению инициативу парламентского комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Последние внес законопроект о поправках Закон «Об отдельных правоотношениях в сферах ветеринарии и обращения с животными на территории Орловской области». Идея продиктована необходимостью приведения законодательства Орловской области в сфере ветеринарии в соответствие с федеральным законодательством. Дело в том, что в июне-июле 2022 года вступили в силу изменения, внесенный в федеральные законы «О ветеринарии» и «Об ответственном обращении с животными».

Эти поправки предполагают расширение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В связи с этим планируется расширить полномочия правительства Орловской области. Они будут дополнены полномочием по установлению «порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан, а также возможностью реализации права на установление дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу». Это означает, что правительство получит право ужесточить действующие нормы содержания животных, чтобы повысить уровень безопасности граждан.

Кроме того, внесение изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» привело к необходимости изложить в новой редакции полномочие правительства Орловской области о принятии решения об изъятии животных при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории региона. Например, в случае вспышки АЧС власти издают постановление об изъятии у граждан свиней. Также расширяются полномочия областного управления ветеринарии. Они дополняются функцией по определению зоосанитарного статуса объектов при отнесении их к незащищенным объектам или объектам низкого уровня зоосанитарной защиты. «Реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области», — заверили авторы законодательной инициативы.

ИА «Орелград»