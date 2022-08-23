Чиновники ответили жителям деревни Кондырева, обратившимся к Клычкову

Местные жители своими силами произвели ремонт моста и просили губернатора окончить обещанное асфальтирование дороги.

Чиновники из администрации Орловского муниципального округа ответили жителям деревни Кондырева, которые ранее опубликовали в соцсетях открытое видеообращение к губернатору Андрею Клычкову с просьбой окончить обещанное асфальтирование дороги. Ответ появился также в соцсетях.

Ранее местные жители собственными силами произвели ремонт моста в их деревне и обратились с просьбой к главе региона. С видеозаписью обращения можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.

«Обозначенный участок дороги находится в щебеночном исполнении. Ремонт на 2023-2024 годы не запланирован, в нормативном состоянии дорога поддерживается в рамках содержания. Переправа не числится на балансе администрации Орловского муниципального округа, в связи с чем финансирование на ее ремонт не предусмотрено», — ответили в администрации Орловского муниципального округа.

Также жители Кондырева обращали внимание на то, что были вынуждены платить за вывоз мусора, хотя фактически контейнеры находятся почти в полутора километрах от их улицы. По этому вопросу 29 августа должно пройти собрание жителей.

ИА «Орелград»