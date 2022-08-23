Чиновники ответили жителям деревни Кондырева, обратившимся к Клычкову

23.8.2022 | 11:32 ЖКХ, Новости, Общество

Местные жители своими силами произвели ремонт моста и просили губернатора окончить обещанное асфальтирование дороги.

Чиновники из администрации Орловского муниципального округа ответили жителям деревни Кондырева, которые ранее опубликовали в соцсетях открытое видеообращение к губернатору Андрею Клычкову с просьбой окончить обещанное асфальтирование дороги. Ответ появился также в соцсетях.

Ранее местные жители собственными силами произвели ремонт моста в их деревне и обратились с просьбой к главе региона. С видеозаписью обращения можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.

«Обозначенный участок дороги находится в щебеночном исполнении. Ремонт на 2023-2024 годы не запланирован, в нормативном состоянии дорога поддерживается в рамках содержания. Переправа не числится на балансе администрации Орловского муниципального округа, в связи с чем финансирование на ее ремонт не предусмотрено», — ответили в администрации Орловского муниципального округа.

Также жители Кондырева обращали внимание на то, что были вынуждены платить за вывоз мусора, хотя фактически контейнеры находятся почти в полутора километрах от их улицы. По этому вопросу 29 августа должно пройти собрание жителей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования