«Дворянское гнездо» получило охранное обязательство

К пользованию объектом культурного наследия предъявлены жесткие требования.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило охранное обязательство собственника или иного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Речь идет о ландшафтном сквере «Дворянское гнездо», который с недавних пор официально считается памятником середины XIX века. Как уже рассказывал «Орелград», на днях то же самое управление утвердило границы зон охраны сквера и правовой режим использования его территории.

Оформление охранного обязательства окончательно закрепит за сквером статус охраняемого законом памятника. Территория «Дворянского гнезда» официально расположена между левым берегом реки Орлик, улицей Октябрьской и улицей Новикова, а конкретно границы установлены от дома № 9 по улице Октябрьской до берега реки Орлик, далее по дну оврага до пересечения с продолжением улицы 7 Ноября. Отметим, что речь идет не об отдельном памятнике, а о целом ансамбле.

Согласно охранному обязательству, на его территории запрещаются возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории ансамбля объектов капитального строительства. Запрещено проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

На территории ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения его сохранности и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ. Собственник обязан осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Запрещено проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности. «Дворянское гнездо» нельзя использовать для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло. Его территорию запрещено отдавать под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер.

ИА «Орелград»