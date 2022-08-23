В Орловской области в учреждениях здравоохранения, образования и соцзащиты возвращаются маски

Мера носит пока рекомендательный характер.

Правительство Орловской области приняло решение о введении рекомендации по ношению масок в учреждениях здравоохранения, образования и соцзащиты возвращаются маски. Эта тема обсуждалась на заседании правительства.

Меры носят подчеркнуто рекомендательный характер и вызваны резким всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, 21 августа в регионе было выявлено 169 новых случаев заражения, что соответствует уровню времен пандемии.

Также власти рекомендовали носить маски при проведении массовых мероприятий внутри помещений.

ИА «Орелград»