В Орловской области в учреждениях здравоохранения, образования и соцзащиты возвращаются маски

23.8.2022 | 9:52 Медицина, Новости, Общество

Мера носит пока рекомендательный характер.

Правительство Орловской области приняло решение о введении рекомендации по ношению масок в учреждениях здравоохранения, образования и соцзащиты возвращаются маски. Эта тема обсуждалась на заседании правительства.

Меры носят подчеркнуто рекомендательный характер и вызваны резким всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, 21 августа в регионе было выявлено 169 новых случаев заражения, что соответствует уровню времен пандемии.

Также власти рекомендовали носить маски при проведении массовых мероприятий внутри помещений.

ИА «Орелград»

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