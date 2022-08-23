Жители Шаблыкинского района Орловской области могут остаться без больницы

Котельную нельзя эксплуатировать, а закупить новые котлы мешают накопившиеся долги и заблокированные счета.

Шаблыкинский район может на неопределенное время остаться без центральной районной больницы. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

Причиной потенциально кризисной ситуации является износ старых котлов в местной котельной. Их дальнейшая эксплуатация запрещена Ростехнадзором. При этом, закупка новых котлов затруднена 15-миллионами долгами учреждениями, которые привели к блокировке банковских счетов.

Ожидается, что шаблыкинцам могут предложить лечиться в Сосковской ЦРБ. Но проблема в том, что дорога от Шаблыкино до Сосково находится в ужасном состоянии, что создает угрозу для жизни и здоровья транспортируемых больных.

По словам главврача больницы Павла Осадчего, он пытался записаться на прием к губернатору Клычкову и узнал, что перед ним в очереди полторы тысячи орловцев с другими проблемами.

ИА «Орелград»