Орловцы начали массово отказываться от бумажных квитанций

Жители региона переходят на электронные расчеты ради удобства и экологии.



На сегодняшний уже 18 тысяч жителей Орловской области отказались от получения единого платежного документа (ЕПД) на бумаге и получают его в электронном виде. Такие статистические сведения предоставила пресс-служба компании «Орловский энергосбыт». Сообщается, что квитанции данные граждане теперь получают на тот адрес электронной почты, который они сами указали при регистрации в личном кабинете. Этот способ доставки платежного документа вполне удобен и отвечает современным тенденциям. В компании отмечают, что на данный момент количество домохозяйств, получающих электронные счета, даже превысило указанные выше 18 тысяч.

«У клиентов, которые оплачивают коммунальные услуги банковской картой в личном кабинете «Орловского энергосбыта», с помощью банковских приложений или в терминалах банков, нет необходимости в хранении квитанций: соответствующая информация содержится в истории платежей, — говорят энергетики. — Таким образом, срок жизни платежного документа недолог — после оплаты он оказывается в мусорном ведре».

В компании обращают внимание и на то, что отказ от получения бумажных квитанций помогает улучшать экологию. Более того, энергетики даже предусмотрели своего рода бонус за экологичное поведение. Речь идет о возможности посадить персональное дерево на виртуальной аллее интернет-проекта «Каждое дерево на счету».

«Это работает так: после подписки на электронный счет в личном кабинете «Орловского энергосбыта» клиент получает код для посадки своего именного дерева, затем направляет его в сообщения группы «Каждое дерево на счету» во «ВКонтакте», выбирает дерево по душе и высаживает на виртуальную аллею, где уже растут деревья других эко-активистов, — рассказали в компании. — Каждый месяц 5 тысяч электронных квитанций спасают от вырубки одно реальное дерево. Таким образом, за три месяца, прошедших с начала реализации проекта в Орловской области, подписчики электронного счета сохранили уже 8 настоящих деревьев».

ИА «Орелград»