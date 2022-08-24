Орловская прокуратура проверит законность спила деревьев на улице Пионерская

24.8.2022 | 11:16 Закон и порядок, Новости

Прокурор отреагировал на обращение граждан.

Прокуратура проверит законность сноса насаждений в районе улице Пионерской города Орла. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, многие жители были возмущены действиями городских властей, массово вырубающих здоровые деревья на территории областного центра.

Эпицентром последнего скандала стала улица Пионерская. Узнав о планируемой вырубке, некоторые жители записали видеообращение и разместили его в интернете. Именно это послужило поводом для начала проверки.

«Прокурор области поручил дать оценку законности планируемому сносу зеленых насаждений с учетом произведенных в ходе выезда обследований. Алексей Тимошин обратил внимание, что деревья с признаками аварийности должны быть снесены с целью обеспечения безопасности граждан, при этом необходимо проработать вопрос сохранения здоровых насаждений», — рассказали в прокуратуре.

ИА «Орелград»

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