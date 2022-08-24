В Орле десятки тысяч горожан воспользовались правом на вычет

Жители областного центра все активнее просят о налоговом вычете по НДФЛ.



Как сообщает инспекция ФНС России по городу Орлу, по состоянию на 1 августа 2022 года сотрудниками отдела камеральных проверок было проведено порядка 25 тысяч камеральных налоговых проверок деклараций по форме 3-НДФЛ по заявленным налоговым вычетам. В целом налоговики проверили на 13 тысяч деклараций больше, чем за аналогичный период 2021 года. Возросшая нагрузка говорит о том, что жители Орла все активнее пользуются своим правом на вычет по НДФЛ – налогу на доходы физических лиц.

«Налогоплательщикам выдано более 390 уведомлений о подтверждении права на имущественный и социальный налоговые вычеты для представления их работодателю, — уточняет инспекция ФНС по городу Орлу. — При этом 345 человек воспользовались возможностью получения инвестиционного и имущественного налогового вычета в упрощенном порядке».

Налоговики напоминают, что некоторые вычеты по НДФЛ можно получить в упрощенном порядке. Это касается, например, инвестиционных налоговых вычетов и имущественных вычетов (в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке). В упрощенном порядке они предоставляются в так называемом проактивном режиме, то есть через «Личный кабинет для физических лиц».

«В случае наличия у налогоплательщика права на получение налогового вычета, налоговым органом будет направлено в «Личный кабинет для физических лиц» предзаполненное заявление для его утверждения, — поясняют в городской налоговой инспекции. — Такое заявление налоговый орган формирует не позднее 20 марта (по сведениям, представленным до 1 марта) и не позднее 20 дней в случае представления сведений после 1 марта».

Чтобы уточнить собственные возможности в этой сфере, гражданин может обратиться к своему налоговому агенту, например, банку, с которым заключен договор по приобретению имущества или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Налоговики также подчеркивают: за счет информационного взаимодействия и предварительной проверки права налогоплательщика на вычет в упрощённом порядке (в случае, если налоговым органом не будут выявлены какие-либо расхождения) срок проведения проверки и возврата налога сокращен более чем в 2 раза (полтора месяца вместо четырех).

ИА «Орелград»