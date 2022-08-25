Орловское ТТП получит почти миллиард на закупку новых автобусов

Областная столица получит 48 новых автобусов.

МУП ТТП получит из областного бюджета 823,8 млн рублей для приобретения 48 комфортабельных низкопольных автобусов большой вместимости. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

«Такое крупное для города приобретение позволит значительно разгрузить и скоординировать пассажирские потоки, обеспечить транспортную доступность отдаленных районов, перераспределить маршрутное расписание с учетом трафика. Уже в ближайшее время жители Орла смогут воспользоваться новым комфортным и доступным транспортом», — считает глава региона.

В этом году ТТП получит 28 новых автобусов, а в следующем — еще 20.

ИА «Орелград»