Орловское ТТП получит почти миллиард на закупку новых автобусов

25.8.2022 | 15:31 Новости, Общество

Областная столица получит 48 новых автобусов.

МУП ТТП получит из областного бюджета 823,8 млн рублей для приобретения 48 комфортабельных низкопольных автобусов большой вместимости. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

«Такое крупное для города приобретение позволит значительно разгрузить и скоординировать пассажирские потоки, обеспечить транспортную доступность отдаленных районов, перераспределить маршрутное расписание с учетом трафика. Уже в ближайшее время жители Орла смогут воспользоваться новым комфортным и доступным транспортом», — считает глава региона.

В этом году ТТП получит 28 новых автобусов, а в следующем — еще 20.

ИА «Орелград»

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