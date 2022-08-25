СК «Монолит» отремонтирует в Болхове переулок за 12,7 млн рублей

25.8.2022 | 7:03 Новости, Строительство

Администрация города заключит договор на восстановление дорожного покрытия в переулке 5-й Ленинский.


Итоги электронного аукциона подведены 23 августа, указано на сайте «Госзакупки». Всего на участие в процедуре подано три заявки. Наиболее выгодное предложение оказалось у оренбургской компании — меньше почти на 0,7 млн рублей от начальной цены контракта. Работы необходимо выполнить за 60 календарных дней. Гарантия на укрепление обочин – два года; трубы и лотки — шесть; верхний слой покрытия – четыре года. В случае обнаружения дефектов, подрядчик должен устранить их за свой счет.

По данным kartoteka.ru, ООО «СК «Монолит» зарегистрировано в Орске в 2011 году. Генеральный директор и учредитель — Арам Чарвадарян. Ключевой партнер в госзакупках — Объединенный муниципальный заказчик города Орла.

ИА «Орелград»

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