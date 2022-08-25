В Мценске контракт на 25 млн рублей получила компания из группы риска

25.8.2022 | 9:01 Новости, Строительство

Администрация заключает контракт на строительство спортивной площадки в микрорайоне Коммаш с ООО «ТД ЭКОСТЕП».

Фото из соцсетей Андрея Клычкова

Компания единственной подала заявку на участие в торгах, указано на сайте «Госзакупки». Цена контракта — 25,726 млн рублей. На спортплощадке нужно уложить искусственное покрытие, установить футбольные ворота, баскетбольные и волейбольные стойки, сделать беговые дорожки, смонтировать трибуну на 100 мест. Срок исполнения — 150 календарных дней с даты начала работ по контракту. Гарантия — 24 месяца.

По данным kartoteka.ru, ООО «ТД ЭКОСТЕП» зарегистрировано в Тольятти в 2015 году. Учредитель и генеральный директор — Игорь Балабанович. Единственный госконтракт на 140 тысяч рублей компания получила в 2016 году. Среднесписочная численность персонала в 2022 году — 1. «Картотека» отмечает сразу несколько факторов риска: массовый телефон компании, уставный капитал — 10 тысяч рублей, смена адреса, руководитель и учредитель является учредителем и руководителем ликвидированных организаций и находящихся в стадии банкротства, наличие «брошенных» компаний у гендиректора.

Стоит отметить, что цена контракта выросла на 2,7 млн рублей. Протокол подведения итогов определения поставщика на меньшую сумму был отменен.

ИА «Орелград»

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