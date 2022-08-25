В Орловской области продлен режим готовности в связи с коронавирусом

Режим продлен до 30 сентября 2022 года.
Орловские власти продлили режим повышенной готовности, введенный в связи с коронавирусной инфекцией.
Решение, принятое на сегодняшнем заседании оперштаба будет действовать до 30 сентября.
«С 22 августа рекомендовано ввести масочный режим в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, а также ношение масок при проведении массовых мероприятий.
Также гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, легковом такси, на объектах розничной торговли», — сообщили в пресс-службе губернатора.
ИА «Орелград»