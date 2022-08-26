На станции в Орле задержали парня с метилэфедроном

У молодого человека при личном осмотре был обнаружен синтетический наркотик.



В Орле на Привокзальной площади транспортные полицейские изъяли у местного жителя сверток с производным N-метилэфедроном. Подробности сообщило Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. В ведомстве уточнили, что молодой человек был задержан в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2022». Сотрудники линейного отдела МВД России на станции «Орел» обратили внимание на парня, который вел себя подозрительно.

Он был доставлен в дежурную часть. При выяснении личности было установлено, что данный гражданин ранее уже был судим за хранение наркотических средств. Отметим, что задержанным оказался местный житель 1991 года рождения. При проведении личного досмотра у него был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, содержимое свертка является производным наркотического средства N-метилэфедрона массой 0,29 грамма.

«Со слов злоумышленника, «синтетику» он приобрел бесконтактным путем через тайник-закладку для личного употребления, — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО. — Дознанием ЛО МВД России на станции «Орел» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение и хранение наркотического средства». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается».

ИА «Орелград»