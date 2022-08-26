В Орле средняя зарплата превысила 43 тысячи рублей

Обнародованы оперативные данные о заработках орловцев.



Орелстат обнародовал оперативные данные о заработной плате работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области в июне 2022 года. Сообщается, что средняя номинальная заработная плата составила 43 838 рублей. По сравнению с маем 2022 года она увеличилась на 10,9 процента, а по сравнению с июнем предыдущего года — на 16,7 процента.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2022 года снизилась по сравнению с июнем 2021 года на 0,2 процента, — сообщают статистики. — В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация».

Так, самая высокая средняя номинальная заработная плата сохраняется в финансовой и страховой деятельности, работники которых получают по 59 871 рублю. На втором месте находятся заработки в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 48 314 рублей, Далее следуют зарплаты в государственном управлении (48 234 рублей), обрабатывающих производствах (43 443), транспортировке и хранении (43 277), обеспечении электроэнергией, газом и паром (43 114), оптовой и розничной торговле (40 365), строительстве (40 040), в области здравоохранения и социальных услуг (38 721), в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений (37 768 рублей).

ИА «Орелград»