Водитель автобуса, покалечивший мотоциклиста, был пьян

26.8.2022 | 13:10 Видео, Новости, Происшествия

В УГИБДД УМВД России по Орловской области  также сообщили, что водитель «Кавасаки» был лишен прав.

 

ДТП произошло 25 августа на пересечении улиц Советской и Школьной в Знаменке.  Оба транспортных средства двигались на разрешающий сигнал светофора,  сообщает телеканал «Первый областной». Маршрутный ПАЗ начал поворот налево, не убедившись в безопасности маневра. Примерно в 21:00 «Кавасаки» врезался во внезапно появившееся препятствие.

31-летний мотоциклист получил травмы. Доставлен в реанимацию. Состояние алкогольного опьянения у водителя автобуса  было установлено в ходе освидетельствования.

«Я только с работы. Как так может быть?!» — возмутился 48-летний водитель.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования