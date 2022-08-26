Водитель автобуса, покалечивший мотоциклиста, был пьян

В УГИБДД УМВД России по Орловской области также сообщили, что водитель «Кавасаки» был лишен прав.

ДТП произошло 25 августа на пересечении улиц Советской и Школьной в Знаменке. Оба транспортных средства двигались на разрешающий сигнал светофора, сообщает телеканал «Первый областной». Маршрутный ПАЗ начал поворот налево, не убедившись в безопасности маневра. Примерно в 21:00 «Кавасаки» врезался во внезапно появившееся препятствие.

31-летний мотоциклист получил травмы. Доставлен в реанимацию. Состояние алкогольного опьянения у водителя автобуса было установлено в ходе освидетельствования.

«Я только с работы. Как так может быть?!» — возмутился 48-летний водитель.

ИА «Орелград»