Орловчанке отказали в возврате страховой премии

Суд посчитал, что она нарушила процедуру обращения за помощью.



Новодеревеньковский районный суд Орловской области оставил без рассмотрения исковое заявление местной жительницы о взыскании страховой премии, компенсации морального вреда и штрафа. Решение суда может стать примером для тех, кто пытается решить аналогичные вопросы. Подробности сообщила пресс-служба районного суда. Она рассказала, что жительница Новодеревеньковского района обратилась с иском к страховой компании «Сбербанк страхование жизни».

Она просила о взыскании страховой премии, компенсации морального вреда и штрафа. При этом женщина указала, что между ней и ответчиком ранее был заключен договор добровольного страхования жизни при оформлении банковского кредита на приобретение автомобиля. Истица досрочно погасила кредитный договор и в тот же день обратилась в указанную выше компанию с заявлением о возврате неиспользованной страховой премии. Однако ей было отказано в выплате.

«В дальнейшем истица в лице своего представителя обратилась к финансовому уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг об обязании выплатить ей остаток страховой премии, — говорится в сообщении районного суда. — Уведомлением финансового уполномоченного представителю истца было отказано в принятии обращения в связи с тем, что истец не является потребителем финансовой услуги, либо законным представителем, а также лицом, которому уступлено право требования потребителя финансовых услуг, поскольку он действует от имени другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности».

Таким образом, суд установил, что истица лично к финансовому уполномоченному обращение не подавала. Хотя именно это предусмотрено пунктом 5 статьи 16 Закона № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». Поскольку установленная законом процедура была нарушена, определением районного суда исковое заявление было оставлено без рассмотрения. В своем определении суд указал: истец после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без рассмотрения, вправе вновь обратиться в суд с заявлением в общем порядке.

ИА «Орелград»