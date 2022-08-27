Орловчанке отказали в возврате страховой премии

27.8.2022 | 12:24 Закон и порядок, Новости

Суд посчитал, что она нарушила процедуру обращения за помощью.


Новодеревеньковский районный суд Орловской области оставил без рассмотрения исковое заявление местной жительницы о взыскании страховой премии, компенсации морального вреда и штрафа. Решение суда может стать примером для тех, кто пытается решить аналогичные вопросы. Подробности сообщила пресс-служба районного суда. Она рассказала, что жительница Новодеревеньковского района обратилась с иском к страховой компании «Сбербанк страхование жизни».

Она просила о взыскании страховой премии, компенсации морального вреда и штрафа. При этом женщина указала, что между ней и ответчиком ранее был заключен договор добровольного страхования жизни при оформлении банковского кредита на приобретение автомобиля. Истица досрочно погасила кредитный договор и в тот же день обратилась в указанную выше компанию с заявлением о возврате неиспользованной страховой премии. Однако ей было отказано в выплате.

«В дальнейшем истица в лице своего представителя обратилась к финансовому уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг об обязании выплатить ей остаток страховой премии, — говорится в сообщении районного суда. — Уведомлением финансового уполномоченного представителю истца было отказано в принятии обращения в связи с тем, что истец не является потребителем финансовой услуги, либо законным представителем, а также лицом, которому уступлено право требования потребителя финансовых услуг, поскольку он действует от имени другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности».

Таким образом, суд установил, что истица лично к финансовому уполномоченному обращение не подавала. Хотя именно это предусмотрено пунктом 5 статьи 16 Закона № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». Поскольку установленная законом процедура была нарушена, определением районного суда исковое заявление было оставлено без рассмотрения. В своем определении суд указал: истец после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без рассмотрения, вправе вновь обратиться в суд с заявлением в общем порядке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования