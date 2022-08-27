Под Орлом поймали водителя с многократным превышением нормы алкоголя в крови

Пьяным за рулем данный гражданин попался полиции уже не в первый раз.



Как сообщает Дмитровский районный суд Орловской области, рассмотрено уголовное дело в отношении местно жителя. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Иными словами, гражданин попался на повторной пьяной езде. Свою вину он признал полностью, и дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Как следует из приговора, обвиняемый сел за руль автомобиля марки ВАЗ-21074, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В дороге автомобиль был остановлен для проверки лично начальником отделения ГИБДД ОМВД России по Дмитровскому району. Майор полиции при визуальном контакте заподозрил, что водитель пьян. У того имелись внешние признаки алкогольного опьянения, а именно чувствовался запах алкоголя изо рта. Также полицейский обратил внимание на неустойчивость позы водителя, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и» поведение, не соответствующее обстановке».

В связи с этим водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте. С его согласия и в присутствии понятых соответствующие измерения были проведены специальным прибором. В результате было зафиксировано состояние алкогольного опьянения: прибор показал наличие алкоголя в крови у водителя в объеме 0,969 мг/л при пределах допускаемой абсолютной погрешности прибора 0,048 мг/л. При выяснении личности было установлено, что этот же гражданин в конце марта 2022 года был подвергнут административному наказанию по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, то есть наказали его за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим водительских прав.

Тогда мужчина получил 10 суток административного ареста. Однако предыдущий суд ничем его, видимо, не научил. Поэтому перед новым судом ему пришлось предстать уже в рамках уголовного дела. При определении вида и размера наказания суд учел данные о личности подсудимого, который ранее не судим и пришел к выводу, что его исправление все еще возможно без изоляции от общества. Пьяному водителю назначено наказание в виде обязательных работ на 360 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

ИА «Орелград»