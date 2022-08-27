Под Орлом потерпевший в суде простил вора

Свидетелем истории примирения стал Урицкий районный суд.



Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в краже чужого имущества. Как сообщили в пресс-службе районного суда, дело было заведено по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Как следует из материалов дела, житель Урицкого района в апреле текущего года, в ночное время, похитил из сарая потерпевшего инструменты.

Причиненный потерпевшему материальный ущерб превысил 13,5 тысячи рублей, в данном случае он был признан значительным. Еще в ходе предварительного слушания по уголовному делу потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с обвиняемым. Затем история получила продолжение в судебном заседании. Суду потерпевший заявил, что виновный гражданин уже возместил ему причиненный ущерб, претензий к нему он больше не имеет.

При вынесения решения суд учел эти заявления, а также учел то, что совершенное преступление относится к категории преступлений средней тяжести. В результате вору повезло уголовное дело в отношении него было прекращено на основании статьи 25 УПК РФ в связи с примирением сторон. Постановление районного суда уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»