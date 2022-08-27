Правила сдачи ЕГЭ изменят

Опубликованы проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2023 года.



Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена в 2023 году. Детали этого проекта уточнили в Орловском региональном центре оценки качества образования. В учреждении напомнили, что с 2022 года ЕГЭ проводится на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. При этом экзаменационные модели подлежат корректировке. Именно это и произойдет в следующем году. Причем корректировке подвергнут модели сдачи большинства учебных предметов.

«В ЕГЭ по русскому языку изменены формулировки, система ответов и спектр предъявляемого языкового материала в ряде заданий, — сообщают в Центре. — Обновлены орфоэпический словник и словарик паронимов, на основе которых составляются задания ЕГЭ». Некоторые задания стали заданиями повышенного уровня сложности. Кроме того, изменились критерии оценивания ряда заданий. Например, были сняты ограничения на максимальный объем сочинения.

«В ЕГЭ по базовой и профильной математике изменения в содержании КИМ отсутствуют, — подчеркнули в Центре. — В структуру КИМ по математике базового уровня внесены изменения, позволяющие участнику экзамена более эффективно организовать работу над заданиями за счет перегруппировки заданий по тематическим блокам. В начале работы собраны практико-ориентированные задания, позволяющие продемонстрировать умение применять полученные знания из различных разделов математики при решении практических задач, затем следуют блоки заданий по геометрии и алгебре».

В модели экзамена по физике изменено расположение заданий в первой части экзаменационной работы. А во второй части расширена тематика заданий, а именно расчетных задач высокого уровня по механике – теперь выпускникам придется решать и задачи по статике. Задания повышенного уровня сложности появились в экзаменационной работе по химии. В биологии просто выросло число заданий, как и на экзамене по истории. Например, в экзаменационную работу включено задание на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной войны и задание на проверку умения сравнивать исторические события, процессы и явления. Кстати, теперь не менее 20 процентов заданий экзаменационной работы будут включать в себя факты истории Великой Отечественной войны.

«Все изменения, в том числе включение в КИМ новых заданий, направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей: применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации», — подчеркнули в Орловском региональном центре оценки качества образования.

ИА «Орелград»