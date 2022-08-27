Скончался мотоциклист, угодивший под Орлом в автобус

27.8.2022 | 10:13 Новости, Происшествия

Авария произошла 25 августа в Знаменке.

Информация о гибели пострадавшего появилась в группе «Орел Мото». Родным и близким выражают соболезнования. 12 сентября погибшему могло бы исполниться 30 лет …

Примерно в 21:00 на пересечении улиц Советской и Школьной 48-летний водитель ПАЗ начал поворачивать налево. Не убедился в безопасности маневра и стал препятствием на пути мотоцикла «Кавасаки», который ехал по встречной полосе прямо.

Перекресток регулируемый, оба двигались на разрешающий сигнал светофора, сообщал ранее канал «Первый областной». Освидетельствование показало, что водитель автобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель мотоцикла был лишен права управления, сообщили в автоинспекции.

ИА «Орелград»

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