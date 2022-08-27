Суд в Орле изучил дорожный контракт на 999,999 миллиона рублей

«Орелгосзаказчик» предъявил финансовую претензию «Дорожной службы».



В Орловской области арбитражный суд рассмотрел спор двух государственных предприятий. Иск подало казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик», причем подало оно его от имени самой Орловской области. Ответчиком выступило государственное унитарное предприятие Орловской области «Дорожная служба». Перед судом был поставлен вопрос о взыскании штрафа за нарушение условий государственного контракта в размере 100 тысяч рублей. Кстати, в судебном заседании ответчик иск не признал.

Суд установил следующее. В мае 2021 году между указанными организациями был заключен государственный контракт. «Дорожная служба» взяла на себя обязательства по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области. К контракту был приложен перечень автомобильных дорог, мостов, линий электроосвещения и светофорных объектов, которые надо было содержать. Цена контракта составляла 999,999 миллиона рублей.

«Орелгосзаказчик» направил «Дорожной службе» план первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах с конечным сроком исполнения 30 ноября 2021 года. Как утверждал истец, ответчик по состоянию на 16 и 17 декабря 2021 года вышеуказанный план в полном объеме не выполнил. В суде были перечислены конкретные участки дорог, на которых к отчетной дате не были установлены дорожные знаки, в частности, такие участки были обнаружены на дорогах Нарышкино — Большое Сотниково — Болотовские Дворы и Болхов — Мценск – Новосиль.

Заказчик посчитал, что подрядчик нарушил договорные обязательства, и направил ему претензию о выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей. Эта претензия была получена ответчиком в конце декабря 2021 года и оставлена без удовлетворения и ответа. Поэтому спор пришлось рассматривать в суде. Арбитраж пришел к выводу, что контракт был исполнен, а начисленный штраф в размере 100 тысяч рублей не превысил 5 процентов от цены контракта (999,999 миллиона рублей).

«При таких обстоятельствах начисленный заказчиком штраф подлежал списанию», — решил суд. В результате в удовлетворении иска было отказано, «Дорожная служба» от штрафа отбилась.

ИА «Орелград»