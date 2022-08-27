В Кромах утонул мужчина

Смертельной оказалась река Недна вблизи улицы Пушкарная, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Информация о ЧП поступила на номер 112 от очевидцев 26 августа примерно в 17:50. Случайные прохожие заметили в необорудованном для купания месте одежду. Ее хозяин так и не появился. Позже водолазы нашли в реке тело мужчины. Оно передано полиции для установления обстоятельств произошедшего.

ГУ МЧС России по Орловской области напоминает, что купание в необорудованных местах может быть опасно. Перед началом сезона официальные пляжи обследуются, очищаются, там дежурят спасатели, умеющие оказывать экстренную помощь. Регулярно проводится мониторинг качества воды. Отдых на стихийных пляжах может привести к трагедии.

ИА «Орелград»