В Кромах утонул мужчина

27.8.2022 | 13:29 Новости, Происшествия

Смертельной оказалась река Недна вблизи улицы Пушкарная, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Информация о ЧП поступила на номер 112 от очевидцев 26 августа примерно в 17:50. Случайные прохожие заметили в необорудованном для купания месте одежду. Ее хозяин так и не появился. Позже водолазы нашли в реке тело мужчины. Оно передано полиции для установления обстоятельств произошедшего.

ГУ МЧС России по Орловской области напоминает, что купание в необорудованных местах может быть опасно. Перед началом сезона официальные пляжи обследуются, очищаются, там дежурят спасатели, умеющие оказывать экстренную помощь. Регулярно проводится мониторинг качества воды. Отдых на стихийных пляжах может привести к трагедии.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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