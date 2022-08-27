В Мценске приняли местный «закон» о противопожарной пропаганде

Соответствующее постановление издала администрация города.



Мэрия Мценска приняла постановление «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории города Мценска». Среди прочего этим документом утвержден порядок осуществления противопожарной пропаганды и обучения населения первичным мерам пожарной безопасности.

«Противопожарная пропаганда и обучение населения первичным мерам пожарной безопасности по месту жительства осуществляются путем организации проведения: тематических выставок; распространения печатной продукции, памяток; устной агитации, докладов, лекций, бесед на собраниях граждан; демонстрации наглядной агитации (плакатов, баннеров, видео); работы с организациями по пропаганде противопожарных знаний», — говорится в тексте постановления.

Документом предусматривается обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и в школах первичным мерам пожарной безопасности. Проводиться оно будет по специальным программам, в том с проведением тематических творческих конкурсов для детей различного возраста, спортивных мероприятий по пожарно-прикладному спорту. Будут проводиться экскурсии в пожарно-спасательные подразделения «с демонстрацией и проведением открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности». Также документом предусматривается организация тематических викторин, работы по обучению мерам пожарной безопасности в летних пришкольных оздоровительных лагерях и оформление уголков пожарной безопасности.

ИА «Орелград»