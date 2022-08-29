Орловский «котлован смерти» на Автогрейдерной продолжает разрастаться

Яма с битумом, в которой в прошлом году утонули собаки, до сих пор так и не ликвидирована.

Яма с битумом на улице Автогрейдерная, получившая в народе название «котлован смерти», до сих пор не только не ликвидирована, но и продолжает разрастаться. Об этом сообщили активисты-экологи на странице VK мэра Орла Юрия Парахина.

Напомним, в прошлом году несколько собак погибли в этом котловане, захлебнувшись ядовитой жижей.

«Даже если вы далеки от проблем зоозащиты, задумайтесь, что сама по себя такая яма с битумом представляет экологическую угрозу. Вдобавок, около нее играют дети. А удушающих запах от котлована досаждает местных жителям и дачникам.

Минул год с момента обещания администрации Орла, возглавляемой вами, г-н Парахин, как нам обещали к октябрю 2021 года все это безобразие ликвидировать. Увы, и старый котлован на месте, так рядом появился и новый, уже наполнившийся смолой. Вас действительно не волнуют эти проблемы?», — говорится в обращении к мэру.

Отметим, что на данный момент активисты так и не получили ответ из мэрии.

ИА «Орелград»