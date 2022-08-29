Под Ливнами оскандалившийся пермский подрядчик будет строить канализацию

Заказчиком выступает управление муниципального имущества и землепользования Ливенского района Орловской области.

Единственным участником и победителем электронного аукциона стало ООО «Беллона». Строительство канализационно-насосной станции, напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в поселке Нагорный и Ямской Выгон оценили в 24 164 580 рублей. Предусмотрен аванс – 49%, указано на сайте «Госзакупки». К работам необходимо приступить с 12 сентября. Завершить их должны 29 декабря 2022 года.

Стоит отметить, что ООО «Беллона» сорвало капремонт спортивной площадки в школе-интернате в Перми в 2020 году. Компания получила аванс в размере 30% стоимости — 2,6 млн рублей. За месяц до окончания срока исполнения контракта интернат был вынужден его расторгнуть. Подрядчик не приступил к выполнению основного этапа, затормозив на расчистке территории и закупке материалов. Разбирательство о возвращении неиспользованных средств аванса рассматривалось арбитражным судом и оспаривалось. Последнее постановление о взыскании денег объявлено 14 марта 2022 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «Беллона» зарегистрировано в Пермском крае в 2018 году. Учредитель и генеральный директор – Екатерина Чукавина. Численность персонала в 2022 году – 2.

ИА «Орелград»