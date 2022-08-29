В Орловской области провалены программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

План по набору медицинских специалистов реализован лишь на четверть.

Орловская область проваливает набор медиков по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Такой вывод можно сделать из доклада и.о. главы департамента здравоохранения Ольги Дубовой, который она зачитала сегодня на аппаратном совещании правительства.

По ее словам, в текущем году были запрошены федеральные средства на привлечение 53 специалистов в центральные районные больницы области. При этом, к концу лета трудоустроено только 13 человек. Губернатор Клычков назвал сложившуюся ситуацию огромным провалом, ответственность за который несет департамент здравоохранения.

Напомним, максимальная сумма, которую медик может получить по указанным программам составляет полтора миллиона рублей.

ИА «Орелград»