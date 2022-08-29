За семь месяцев 2022 года орловцы потратили 91 млрд рублей

29.8.2022 | 12:00 Новости, Экономика

Размер среднего чека составил 549 рублей 24 копейки.

За семь месяцев текущего года жители региона потратили уже 91 миллиард рублей. Об этом сообщили в УФНС по Орловской области.

Посредством контрольно-кассовой техники было зарегистрировано более 167 миллионов чеков, средний размер которых составил 549 рублей 24 копейки.

Налоговая напоминает гражданам, что электронный чек приравнен к бумажному и его можно использовать для оформления возвратов покупок, подачи документов на налоговый вычет и других операций.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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