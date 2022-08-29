За семь месяцев 2022 года орловцы потратили 91 млрд рублей

Размер среднего чека составил 549 рублей 24 копейки.

За семь месяцев текущего года жители региона потратили уже 91 миллиард рублей. Об этом сообщили в УФНС по Орловской области.

Посредством контрольно-кассовой техники было зарегистрировано более 167 миллионов чеков, средний размер которых составил 549 рублей 24 копейки.

Налоговая напоминает гражданам, что электронный чек приравнен к бумажному и его можно использовать для оформления возвратов покупок, подачи документов на налоговый вычет и других операций.

ИА «Орелград»