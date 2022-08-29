Забор орловской больницы отремонтирует предприниматель из Удмуртии

Определен подрядчик, который обновит ограждение для Глазуновской ЦРБ.

В ходе электронного аукциона победила заявка Алексея Юскина. Предприниматель запросил за свою работу 2,25 млн рублей, указано на сайте «Госзакупки».

У здания №23 по улице Советской предстоит демонтировать старый забор, вырубить деревья и кусты, установить 257 новых столбов, ворота и калитки, ограждение общей длиной 726 метров.

Начало работ запланировано на 1 сентября 2022 года. Работы подрядчика не должно мешать деятельности учреждения, указано в документах закупки. Необходимо использовать технологии снижения уровня шума. В случае если избежать его невозможно, такие работы должны проводиться в нерабочие дни или по согласованию с заказчиком. Контракт должны выполнить не позднее 30 ноября 2022 года.

По данным kartoteka.ru, Юскин Алексей Александрович из города Можга. Зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 2011 году. В числе видов деятельности выращивание кормов, торговля удобрениями, предоставление услуг по благоустройству и кредитованию. В 2015 году предприниматель исполнил два госконтракта для УФСИН по Пермскому краю на общую сумму около 400 тысяч рублей.

ИА «Орелград»