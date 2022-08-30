Орловчанка простила водителя, проломившего ей голову

Несмотря на возражения прокуратуры, разбирательство завершилось примирением сторон.

Вступило в силу решение Орловского районного суда о прекращении уголовного дела о ДТП с тяжелыми последствиями.

Мужчина на грузовике сбил женщину-пешехода на зебре у Плещеевской больницы. Она начала движение на запрещающий сигнал светофора и продолжила уже на зеленый. Водитель не сумел среагировать на внезапно появившегося пешехода и продолжил движение. Женщина получила серьезные травмы: переломы костей черепа и ребер, разрыв селезенки, ушиб почек … Все в комплексе эксперты оценили как тяжкий вред здоровью.

Тем не менее, пострадавшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, пояснив, что водитель выплатил компенсацию в размере 300 тысяч рублей, принес извинения. Представитель прокуратуры выступил против, так как это не будет соответствовать целям наказания. Суд же указал, что нет оснований сомневаться в действительности примирения и заглаживании вреда.

В документах суда дата происшествия скрыта. В СМИ авария с похожими обстоятельствами описывалась 11 апреля 2021 года.

ИА «Орелград»