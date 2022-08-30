Орловская полиция разобралась в ситуации с фотографиями детей с алкоголем

Возмутителями спокойствия оказались воспитанники школы-интерната, ушедшие в «самоволку».

Полиция разобралась в скандальной ситуации с публикацией фотографий подростков, позирующих с алкоголем.

Напомним, ранее «Орелград» сообщал о возмущении орловцев фотографиями, размещенными в VK-сообществе лагеря «Солнечный».

Как оказалось, молодыми людьми, позирующими на фото, оказались воспитанники одного из интернатов, убежавшие в «самоволку»:

«На момент совершения событий несовершеннолетние не находились на отдыхе в оздоровительном лагере, а покинули школу-интернат, воспитанниками которой они являются», — рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Полиция установила личности подростков и составила административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Также с несовершеннолетними проведены профилактические беседы.

Помимо этого, руководство интерната получило требование о принятии мер по недопущению подобных эксцессов. С начала 2022 года в отношении руководства заведения составлено уже десять административных протоколов о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ИА «Орелград»