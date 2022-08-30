В Мценске нашли злоумышленника, отправившего в нокаут прохожего

30.8.2022 | 15:19 Новости, Происшествия

Потерпевший был доставлен в местную больницу ночью с 27 на 28 августа, сообщили в орловской полиции.

Обстоятельства умышленного причинения тяжкого вреда здоровью пояснили очевидцы. 43-летний мужчина возвращался из кафе со знакомыми. По дороге произошел конфликт с неизвестным гражданином. Тот нанес удар в челюсть. Амчанин потерял сознание, а нападавший со своими попутчиками удалился.

Злоумышленника удалось установить. Фигурантом уголовного дела стал 31-летний уроженец Колпнянского района, проживающий сейчас в Мценске. Мужчина задержан, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования