В Мценске нашли злоумышленника, отправившего в нокаут прохожего

Потерпевший был доставлен в местную больницу ночью с 27 на 28 августа, сообщили в орловской полиции.

Обстоятельства умышленного причинения тяжкого вреда здоровью пояснили очевидцы. 43-летний мужчина возвращался из кафе со знакомыми. По дороге произошел конфликт с неизвестным гражданином. Тот нанес удар в челюсть. Амчанин потерял сознание, а нападавший со своими попутчиками удалился.

Злоумышленника удалось установить. Фигурантом уголовного дела стал 31-летний уроженец Колпнянского района, проживающий сейчас в Мценске. Мужчина задержан, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»