В Орловской области планируют создать производство овощей за полмиллиарда рублей

30.8.2022 | 9:51 Новости, Экономика

Проект планируют реализовать на территории Малоархангельского района.

Областные власти поделились планами создания в Малоархангельском районе крупного овощного производства. О подписании инвестиционного соглашения сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Ожидается, что компания «Солнечный мир», выступающая инвестором, может вложить 545 миллионов рублей для выращивания сезонных и озимых овощей.

«Это позволит получать урожай в объеме до 15 000 тонн в год. Будет создано порядка 500 новых рабочих мест. Проект уже находится в стадии проработки, часть решений уже приняты. Убежден, что Орловщина обладает всеми необходимыми ресурсами и достаточным потенциалом для успешной реализации проекта», — поделился планами Клычков.

ИА «Орелград»

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