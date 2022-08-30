В Орловской области планируют создать производство овощей за полмиллиарда рублей

Проект планируют реализовать на территории Малоархангельского района.
Областные власти поделились планами создания в Малоархангельском районе крупного овощного производства. О подписании инвестиционного соглашения сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков.
Ожидается, что компания «Солнечный мир», выступающая инвестором, может вложить 545 миллионов рублей для выращивания сезонных и озимых овощей.
«Это позволит получать урожай в объеме до 15 000 тонн в год. Будет создано порядка 500 новых рабочих мест. Проект уже находится в стадии проработки, часть решений уже приняты. Убежден, что Орловщина обладает всеми необходимыми ресурсами и достаточным потенциалом для успешной реализации проекта», — поделился планами Клычков.
ИА «Орелград»