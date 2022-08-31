Чиновники Орла вынудили семью восемь лет выживать в аварийном доме

На защиту прав граждан встала прокуратура.

Орловчанка с семьей по договору социального найма проживает в доме №4 по проезду Связистов. Еще в 2014 году здание было признано аварийным. Однако переселение чиновники запланировали только на конец 2024 года.

Прокуратура обратилась с иском в суд и требования надзорного органа удовлетворены. КУ «Жилищное управление Орла» обязали предоставить семье по договору социального найма жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Проживание в аварийном жилье может быть опасно для жизни и здоровья. В апреле 2020 года в двухэтажном доме по улице Серпуховской в одной из квартир частично обрушился потолок. На тот момент здание уже официально считалось аварийным пять лет.

ИА «Орелград»