Обманутых орловских дольщиков приглашают на встречу

Собрания проводятся для информирования граждан о ходе восстановления нарушенных прав.

График опубликован на странице госстройнадзора на портале администрации Орловской области. Запланированы встречи по трем долгостроям.

Орловцев, которые вложили средства в дом №106 по улице Садовой в Нарышкино, ждут в Фонде по защите прав граждан — участников долевого строительства 1, 8, 15, 22, 29 сентября в 16:00. Ранее появилось уведомление, что достройку объекта посчитали нецелесообразной. Хотя изначально, дом, который даже частично получил кровлю, собирались передать новому застройщику.

Дольщиков, купивших квартиры в доме №46 по улице Бурова в Орле, ждут также в Фонде 1, 8, 15, 22, 29 сентября в 17:00. В середине августа пресс-служба обладминистрации заявила, что строительство завершается. Ввод в эксплуатацию МКД позволит восстановить права 173 участников долевого строительства.

Время встречи с гражданами, вложившими средства в дом на улице Космонавтов в Орле (поз.4), будет согласовываться с прокуратурой и дольщиками. Собрание пройдет на строительной площадке несостоявшейся многоэтажки. Отметим, в июле суд отправил директора компании ООО «Унистрой-Орел» на шесть лет в колонию за мошенничество. Обманутым дольщикам должны выплатить компенсацию, а участок выставляется на торги.

Ознакомиться подробнее с планом-графиком можно по ссылке.

Адрес Фонда Орловской области по защите прав граждан – участников долевого строительства: Орёл, ул. Брестская, 12. Встречи проходят в помещении 72.

ИА «Орелград»