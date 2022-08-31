Опубликованы фото с мест поджогов в Орле

Журналисты «Орелтаймс» побывали в бывшем тире полиции и у здания отдела по работе с личным составом УМВД России по Орлу, где 30 августа были совершены поджоги.

В первом кирпичном строении №7 по улице Привокзальной, по данным издания, хранились вещдоки по делу об игровых автоматах. Огнем повреждена деревянная рама. Вещественные доказательства перевозятся. У здания №4 по 1-й Курской следы поджога удалось найти не сразу. Это небольшие пятна на асфальте.

Ранее СУ СК России по Орловкой области сообщил о доследственной проверке. По первому случаю возможно возбуждение уголовного дела об умышленном повреждении имущества. Злоумышленники не установлены. Во втором случае подростки разлили горючую смесь на асфальте и подожгли. Здание не пострадало. Здесь есть признаки «хулиганства».

Два инцидента, произошедшие с небольшой разницей по времени, объединил в одно деяние телеграм-канале SHOT. Утром 31 августа он распространил информацию о задержании пяти юных орловцев, которые якобы подожгли два здания УМВД в Орле.

ИА «Орелград»