Опубликованы шокирующие фото с места смертельной аварии под Орлом

Погибли два водителя и один пассажир.

Пресс-служба УМВД по Орловской области опубликовала фотоматериалы с места крупной аварии, которая произошла сегодня в Кромском районе и унесла жизни трех человек.

Водитель автомобиля «Тойота» сегодня в полдень врезался в транспортное средство МАН, которое ехало во встречном направлении. Это произошло в районе 405-го километра трассы М-2 «Крым». Также в аварию попал автомобиль «Лада Калина».

На месте трагедии скончались водители «Лады» и «Тойоты», а также пассажир «Лады».

ИА «Орелград»