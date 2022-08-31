Опубликованы шокирующие фото с места смертельной аварии под Орлом

31.8.2022 | 17:14 Новости, Происшествия, Фоторепортаж

Погибли два водителя и один пассажир.

Пресс-служба УМВД по Орловской области опубликовала фотоматериалы с места крупной аварии, которая произошла сегодня в Кромском районе и унесла жизни трех человек.

Водитель автомобиля «Тойота» сегодня в полдень врезался в транспортное средство МАН, которое ехало во встречном направлении. Это произошло в районе 405-го километра трассы М-2 «Крым». Также в аварию попал автомобиль «Лада Калина».

На месте трагедии скончались водители «Лады» и «Тойоты», а также пассажир «Лады».

ИА «Орелград»

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