Предприниматель поплатился за копеечный маникюрный инструмент

Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав рассмотрел Орловский областной суд.

Обратившийся за своей защитой предприниматель является правообладателем исключительных прав на товарный знак в виде словесного обозначения «KAIZER». В торговой точке в городе Новосиле 13 сентября 2021 был приобретен маникюрный инструмент, обладающий признаками контрафактности. В адрес орловского предпринимателя была направлена претензия, но она осталась без удовлетворения. Последовал иск в суд.

В подтверждение факта реализации контрафакта была предоставлена видеозапись процесса совершения купли-продажи товара с получением чека. А также к материалам дела в качестве вещественного доказательства приобщен маникюрный инструмент.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, на которых незаконно размещены знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. При этом признание таких вещей контрафактными закон не ставит в зависимость от того, какое лицо их использует — незаконно разместившее товарный знак, или реализующее их в розницу.

Суд решил взыскать с индивидуального предпринимателя 21 428 рублей 58 копеек компенсации за нарушение исключительных прав, 9 рублей 75 копеек расходов на приобретение товара, а также расходы на почту, выписку из ЕГРИП и оплату госпошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА «Орелград»