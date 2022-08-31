Проблемы орловских дольщиков будут решать «комплексом мероприятий»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и прокурор региона Алексей Тимошин 30 августа приняли участие в совещании Генпрокуратуры.

Мероприятие было посвящено вопросам восстановления прав участников долевого строительства жилья.

«По итогам межведомственного совещания прокуратурой Орловской области совместно с органами власти региона будет разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня контроля за работой застройщиков, недопущение срывов мероприятий по достройке проблемных объектов и принятию дополнительных мер по восстановлению прав граждан, решение иных поставленных задач», — указано в сообщении надзорного органа.

В прокуратуре подчеркнули, что соблюдение законодательства в сфере долевого строительства остается в числе приоритетных направлений.

На сайте правительства Орловской области в списке проблемных объектов долевого строительства указаны девять долгостроев. В Орле оказались брошены дом №46 по улице Бурова, позиции 2 и 3 по Родзевича Белевича, позиции 4 и 2 по Космонавтов. В Образцово не достроили дом №2 по улице Изумрудной, №15 и 19 по Северной, №1 и 4 по Родниковой. В Змиевке замерло возведение здания №9 по Жадова. В Знаменке заморожен объект на улице Маршала Куликова. В Нарышкино дольщики много лет ждут квартиры в доме №106 по улице Садовой.

По данным на 23 августа восстановлены права 444 граждан-участников долевого строительства, которым выплачена компенсация через банк-агент АО «Дом.РФ» на общую сумму 668 279 892 рублей, указано на страничке орловского стройнадзора.

ИА «Орелград»