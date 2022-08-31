Школьные учебники обошлись Орловской области в 132 миллиона рублей

31.8.2022 | 15:04 Новости, Образование

333 школы получили учебники, соответствующие образовательным стандартам.

Орловская область закупила школьные учебники на общую сумму в 131,8 миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Учебные пособия, необходимые для изучения школьной программы, поступят в 333 муниципальные школы. Все они соответствуют необходимым государственным стандартам.

«Из более (чем) 1200 изданий, направленных на экспертизу в 2022 году убрали 900 учебников, срок действия заключений по которым превышает пять лет. Важность сокращения количества учебников отмечали как российские учителя, так и представители общественности.

Федеральный перечень учебников, предназначенных для реализации адаптированных общеобразовательных программ, пополнился 47 учебниками для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с интеллектуальными нарушениями и с нарушением зрения», — рассказали в обладминистрации со ссылкой на Минпросвещения России.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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