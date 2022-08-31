Стало известно, зачем приставы выходили на дороги

В Орле полицейские и судебные приставы провели совместный рейд.

В областном центре прошел совместный рейд, участие в котором приняли судебные приставы-исполнители и сотрудники полиции. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, целью мероприятия было выявление водителей, уклоняющихся от уплаты наложенных на них за нарушение Правил дорожного движения штрафов. По данным официальной статистики, в этом году сотрудниками ГИБДД в подразделения ФССП было направлено 34 696 постановлений по делам об административных правонарушениях.

«Именно таких граждан привлекают к ответственности по ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом об административном правонарушении», — уточнили в региональном управлении ГИБДД. — Согласно санкции данной статьи водителю-нарушителю грозит двукратный штраф, но не менее 1000 рублей или арест до 15 суток. Все водители были предупреждены об ответственности за несвоевременную уплату штрафов».

В ведомстве добавили, что документы передаются в службу судебных приставов с целью обеспечения неотвратимости наказания за правонарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения. Причем происходит это на постоянной основе. Если сотрудники ГИБДД не видят документ об уплате административного штрафа, то по истечении шестидесятидневного срока со дня вступления в законную силу административные постановления они направляют судебным приставам для исполнения.

Ране региональное УМВД сообщило, что за семь месяцев текущего года сотрудниками ДПС (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в Орловской области было выявлено 376 236 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Также за это время было вынесено 369 120 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму 316,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»