Не вся частная охрана сумела пройти проверку

Периодическую проверку не прошли два с половиной десятка человек.



В Орловской области в текущем годе около 900 сотрудников частных охранных организаций, а также около 700 работников подразделений ведомственной охраны и юридических лиц с особыми уставными задачами прошли периодическую проверку на базе трех школ специальной подготовки. Об этом было заявлено на рабочей встрече по вопросам частной охранной деятельности, которая в преддверии начала нового учебного года прошла в Управлении Росгвардии по Орловской области.

Согласно озвученным данным, по итогам проведенных испытаний периодическую проверку не прошли 25 должностных лиц. «Уровень их профессиональной подготовки оказался недостаточным для дальнейшей работы в частных охранных организациях», — объяснили в тероргане Росгвардии. В связи с этим участники рабочей встречи обсудили пути повышения качества оказания охранных услуг.

«Особое внимание следует уделить профессиональной подготовке должностных лиц, несущих ответственность за обеспечение правопорядка на территории образовательных учреждений ввиду начала нового учебного года», — заявил начальник регионального правоохранительного ведомства Сергей Старосельцев. Также участники прошедшего мероприятия подвели текущие итоги работу и проверок частных охранных организаций, юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.

ИА «Орелград»