Операторов обработки избирательных бюллетеней обучили в Орле

Обучение было проведено в преддверии предстоящих выборов.



Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, Учебным центром облизбиркома в очном режиме были проведены обучающие семинары для членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Речь идет о специалистах, которые ранее решениями соответствующих участковых избирательных комиссий были назначены операторами КОИБ. Так сокращенно называются комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые будут применены на предстоящих выборах в Орловской области.

«В ходе занятий члены избирательных комиссий приобретают все необходимые навыки: осуществлять монтаж комплекса, проверять его работоспособность накануне дня голосования, загружать исходные данные (дата и время голосования, номер избирательного участка и др.), получать на КОИБ распечатки протоколов об итогах голосования на избирательном участке, — рассказали в облизбиркоме. — Кроме того, оператор обязан осуществлять контроль за работой КОИБ-2017 в течение дня голосования, в том числе за сохранностью оборудования, за правильностью ввода бюллетеней избирателями и, при необходимости, оказывать им консультативную помощь».

Семинары были проведены в рамках реализации «Плана мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса». Кроме того, Учебным центром в режиме видеоконференцсвязи был проведен обучающий семинар для территориальных избирательных комиссий. Участникам рассказали о порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения, применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в систему ГАС «Выборы».

ИА «Орелград»