Орловские дети, рискуя жизнями, добирались до школы на 1 сентября

Муж школьной директрисы вез детей на старых «Жигулях» по аварийной дороге.

Бывший зампред облсовета Валентина Остроушко рассказала о том, как деревенские дети из Залегощенского района, рискуя жизнями и здоровьем, добирались в школу на День Знаний.

Речь идет о скандально известной Ломецкой школе, расположенной в селе Грачевка. Помимо местных жителей в ней учатся дети из деревни Марьина, однако попадать на занятия им не просто из-за аварийного состояния местной дороги.

Несмотря на наличие школьного автобуса, который должен осуществлять подвоз детей, эксплуатировать его невозможно, поскольку по обваливающейся скользкой дороге он может свалиться в кювет. В этот раз для того, чтобы добраться в школу, пришлось задействовать мужа директрисы Ломецкой школы, который на своих старых «Жигулях» подвез пятерых детей.

Разумеется, местных родителей не устраивает такая ситуация, но на их недовольство местные власти нашли шокирующий ответ:

«29 августа глава района ставленник губернатора В. Н. Замуруев вместе с директором Ломецкой школы и сотрудником своей администрации встречались с родителями учеников из деревни Марьина. Ситуацию обрисовали, просили не скандалить, никуда не писать, помощи не просить. И, как мне поведали определенные лица, родители получили к тому же обещание от одного человека, в случае их обращения за помощью прислать опеку и забрать детей.

Родители из деревни Марьина люди простые, может, мужики и выпьют иногда, но детей любят. А за помощью решили все равно обратиться (да и такого отношения к себе не потерпели), потому что страшно им отправлять своих детей за знаниями по аварийной дороге и впятером в одной машине с шестым — водителем», — рассказала Остроушко.

ИА «Орелград»