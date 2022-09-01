Прокуроры завалили исками облздрав

Работники прокуратуры выступают в защиту прав льготников.



В Орловской области резко возросло количество обращений районных прокуроров в Советский районный суд города Орла. Как сообщает пресс-служба этого суда, все иски были поданы в защиту интересов граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных средств. Подаются они к областному департаменту здравоохранения, который, как говорят в суде, ненадлежащим образом исполняет возложенную на него обязанность по обеспечению орловцев льготными лекарствами.

В качестве наглядной иллюстрации в суде привели статистику. Согласно ей, за восемь месяцев 2022 года Советским районным судом было рассмотрено 798 исковых заявлений о возложении обязанности на департамент здравоохранения Орловской области бесплатно обеспечить граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Из них 795 исков было удовлетворено или прекращено в связи отказом от иска. Таким образом, права граждан по данной категории дел были восстановлены в 99 процентах случаев.

«В 2021 году судом рассмотрено 686 исковых заявления данной категории (удовлетворено или прекращено в связи отказом от иска — 685), в 2020 году — 58 дел (удовлетворено и прекращено 56), в 2019 году — 27 дел (удовлетворено и прекращено 26), в 2018 году — 28 дел (удовлетворено, в том числе прекращено 24), в 2017 году — 44 дел (удовлетворено или прекращено в связи отказом от иска — 43)», — такой сравнительный анализ провели в суде.

ИА «Орелград»