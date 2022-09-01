С нерадивых родителей в Орле взыскали 166 миллионов рублей

Озвучена текущая статистика работы приставов с алиментщиками.



В Орловской области в результате принятых судебными приставами мер за семь месяцев 2022 года взыскано свыше 166 миллионов рублей задолженности по алиментам. В пресс-службе регионального управления ФССП России уточнили, что текущий показатель на 42 миллиона рублей, или на 34 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Приставы используют целый комплекс мер «для побуждения должников к оплате алиментов».

В УФССП говорят, что применяется, в частности, обращение взыскания на денежные средства и имущество должников, ограничение их выезда за границу. Кроме того, должников ограничивают в пользовании специальным правом на управление транспортными средствами, то есть приостанавливают действие их водительских прав. Также судебные приставы активно проводят разъяснительную работу с должниками, предупреждая их о возможной административной и уголовной ответственности.

«За 7 месяцев 2022 года судебными приставами-исполнителями вынесено 4821 постановление об ограничении выезда должников по алиментам за пределы Российской Федерации, — такие данные привели в региональном управлении ФССП. — В рамках 928 таких исполнительных производств действуют постановления об ограничении должников в пользовании специальным правом на управление транспортными средствами. Благодаря применению данных мер принудительного исполнения гражданами была выплачена задолженность по алиментам на общую сумму свыше 18 миллионов рублей».

ИА «Орелград»