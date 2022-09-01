Стало известно качество нового урожая зерновых

Треть зерна в Орловской области проверили специалисты.



Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям огласило текущие результаты мониторинга товарных и потребительских свойств зерна нового урожая. Как уточни в пресс-службе ведомства, он проводится на территории вышеуказанных регионов ежегодно в период уборочной кампании. В его рамках специалисты исследуют зерно пшеницы, ячменя, ржи, овса, кукурузы, проса, гречихи, тритикале, подсолнечника, рапса, сои и гороха.

«В Орловской области исследовано 29,9 процента от валового сбора зерна, — следует из сообщения Территориального управления Россельхознадзора. — Доля продовольственной пшеницы занимает 43,7 процента, в том числе 4-го класса — 39,3 процента. Пивоваренным ячменем является 59,3 процента от валового сбора в 515 тысячи тонн».

По данным регионального органа АПК, по состоянию на 29 августа 2022 года в Орловской области было намолочено 2,9 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность составила 50,3 ц/га. Мониторинг товарных и потребительских свойств зерна нового урожая продлится до окончания уборки. В ведомстве добавили, что результаты исследований поступают в надзорный орган как из подведомственных Россельхознадзору лабораторий, так и с испытательных площадок, расположенных на хлебоприемных предприятиях, элеваторах и в пунктах временного хранения зерна.

ИА «Орелград»