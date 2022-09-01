В Орле поймали автовандала

1.9.2022 | 16:03 Новости, Происшествия

Нетрезвый мужчина пытался повредить чужие автомобили.


В Орле сотрудники Росгвардии обезвредили местного жителя, который пытался причинить урон чужим автомобилям. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе силового ведомства. Произошел он около полуночи на улице Панчука в Заводском районе областного центра. Патрульный экипаж заметил прохожего, действия которого вызвали у сотрудников вневедомственной охраны подозрения.

«Гражданин по внешним признакам находился в неадекватном состоянии и пытался пластиковой бутылкой повредить автомобили, которые стояли на парковке, — уточнили в пресс-службе тероргана Росгвардии. — Силовики приостановили движение, пресекли правонарушение и задержали хулигана, которым оказался 44-летний местный житель».

Как говорят силовики, текущий год и без подобных происшествий выдается достаточно «тревожным». Подсчитано, например, что только на территории Заводского района города Орла в этом году наряды вневедомственной около 200 раз выезжали на сигналы тревоги, поступившие в основном с охраняемых объектов торговли. Основными причинами вызовов являются мелкие хищения и потасовки в заведениях общественного питания. Задержанные передаются сотрудникам полиции для принятия дальнейших мер.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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