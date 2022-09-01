В Орле шесть улиц перекроют на весь сентябрь

1.9.2022 | 9:55 Новости, Общество

Ограничение движения продлится с 1 до 30 сентября.

 

В Орле на протяжении сентября будет ограничено автомобильное движение на шести улицах. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Это связано с демонтажем аварийных элементов автомобильных дорог. Ремонтные работы пройдут в районе следующих участков:

  • ул. Комсомольская в районе д. 62;
  • ул. Герцена в районе д. 2, 3;
  • ул. Московская в районе д. 43, 78;
  • ул. Октябрьская в районе д. 27а, 28, 38, 62, 75;
  • ул. 60-летия Октября в районе д. 11Б;
  • ул. Горького в районе д.49.

ИА «Орелград»

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