В Орле шесть улиц перекроют на весь сентябрь

Ограничение движения продлится с 1 до 30 сентября.
В Орле на протяжении сентября будет ограничено автомобильное движение на шести улицах. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Это связано с демонтажем аварийных элементов автомобильных дорог. Ремонтные работы пройдут в районе следующих участков:
- ул. Комсомольская в районе д. 62;
- ул. Герцена в районе д. 2, 3;
- ул. Московская в районе д. 43, 78;
- ул. Октябрьская в районе д. 27а, 28, 38, 62, 75;
- ул. 60-летия Октября в районе д. 11Б;
- ул. Горького в районе д.49.
ИА «Орелград»